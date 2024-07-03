دوري نايل.. فاركو يفرض التعادل الإيجابي على الزمالك في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو في الجولة 29 من بطولة دوري نايل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 28 قبل أن يدرك شكري نجيب التعادل في الدقيقة 39.

أحداث الشوط الأول

الزمالك سيطر على مجريات الأمور من البداية من أجل تسجيل هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة الرابعة كرة عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من جهة اليمين لم تجد متابع من لاعبي فريقه داخل منطقة الجزاء.

ركلة حرة لفاركو بالقرب من منطقة جزاء الزمالك جهة اليمين بعد اعاقة من حسام عبد المجيد لمحاولة مرور عمرو ناصر.

في الدقيقة التاسعة تسديدة من أحمد سيد زيزو من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فاركو ومرت لركلة ركنية من جهة اليسار.

تسديدة من نبيل عماد لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

الزمالك تقدم في الدقيقة 28 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد سيد زيزو بعد عرقلته من محمد سعيد شيكا حارس مرمى فريق فاركو داخل منطقة الجزاء.

فريق فاركو ضغط بقوة وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 30 تسديدة قوية من شكري نجيب لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد صبحي حارس الزمالك من يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 37 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق فاركو بعد إعاقة من عمر جابر لمحاولة مرور سيف تييري يمين منطقة الجزاء.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 39 حيث سدد شكري نجيب ركلة الجزاء بنجاح على يمين محمد سعيد شيكا.

في الدقيقة 42 ناصر ماهر مر يمين منطقة الجزاء ثم سدد كرة كرة قوية ابعدها الحارس محمد سعيد شيكا عن مرماه فردت لناصر مرة أخرى فسدد كرة ابعدها المدافع لركلة ركنية.