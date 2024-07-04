الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 4 يوليو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

الحفاظ على الصلاة في مواقيتها من العبادات المهمة التي جاء فيها الكثير من الاحاديث لأهمية الصلاة الركن الثاني من اركان الإسلام. 

 

ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لاخرى.

 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد اذان الفجر: 4:14 ص

موعد اذان الظهر: 1:00 م 

موعد اذان العصر: 4:35 م

موعد اذان المغرب: 8:00 م

موعد اذان العشاء: 9:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الاسكندرية 

موعد اذان الفجر: 4:14 ص

موعد اذان الظهر: 1:05      م

موعد اذان العصر: 4:43 م

موعد اذان المغرب: 8:08 م

موعد اذان العشاء: 9:43 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد 

موعد اذان الفجر: 4:04  ص

موعد اذان الظهر: 12:55 م

موعد اذان العصر: 4:34 م

موعد اذان المغرب: 7:59 م

موعد اذان العشاء: 9:34 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 4:14 ص

موعد اذان الظهر: 1:00 م 

موعد اذان العصر: 4:35 م

موعد اذان المغرب: 8:00 م

موعد اذان العشاء: 9:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد اذان الفجر:  4:18 ص

موعد اذان الظهر: 1:01  م 

موعد اذان العصر: 4:35   م

موعد اذان المغرب: 8:00 م

موعد اذان العشاء: 9:32  م

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مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-7-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 4:10  ص

موعد اذان الظهر: 12:59 م

موعد اذان العصر: 4:36  م

موعد اذان المغرب: 8:00 م

موعد اذان العشاء: 9:34 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 4:26 ص

موعد اذان الظهر: 12:58  م 

موعد اذان العصر: 4:25  م

موعد اذان المغرب: 7:50 م

موعد اذان العشاء: 9:18 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد اذان الفجر: 4:30  ص

موعد اذان الظهر:  12:53 م 

موعد اذان العصر: 4:13 م

موعد اذان المغرب: 7:40 م

موعد اذان العشاء: 9:05  م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد اذان الفجر: 3:59 ص

موعد اذان الظهر: 12:49 م

موعد اذان العصر: 4:28 م

موعد اذان المغرب: 7:53  م

موعد اذان العشاء:  9:27 م

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