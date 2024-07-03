وزير الإسكان يؤكد ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أدائه اليمين الدستورية وزيرًا للإسكان، وتفقد مكاتب القطاعات المختلفة (قطاع مكتب الوزير - الجهاز المركزى للتعمير - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).

وخلال تجوله بمكاتب القطاعات المختلفة بالوزارة، شدد المهندس شريف الشربيني، على موظفى الوزارة ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، التى تتولى وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، تنفيذها فى ربوع الدولة المصرية، فى إطار النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال: “هدفنا استكمال ما بدأه الوزراء السابقون، والبناء على ما تحقق ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، وتوفير الخدمات للمواطنين”.