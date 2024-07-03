«التنسيقية» تهنئ 5 من أعضائها بتجديد الثقة فيهم كنواب للمحافظين

هنّأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضائها الخمسة الذين تم تجديد ثقة القيادة السياسية فيهم كنواب للمحافظين، وهم: إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، حازم عمر نائب محافظ قنا، أعضاء مجلس الأمناء بالتنسيقية.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب للزملاء الأعزاء التوفيق والنجاح والسداد في أداء مهمتهم خلال الفترة القادمة ومواصلة جهودهم لخدمة الوطن وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.