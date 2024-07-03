الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التنسيقية» تهنئ 5 من أعضائها بتجديد الثقة فيهم كنواب للمحافظين

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

هنّأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضائها الخمسة الذين تم تجديد ثقة القيادة السياسية فيهم كنواب للمحافظين، وهم: إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، حازم عمر نائب محافظ قنا، أعضاء مجلس الأمناء بالتنسيقية.

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تنسيقية شباب الأحزاب: تشكيل الحكومة الجديدة مبشر وعليها أن تكون مدركة حجم التحديات

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نواب تنسيقية شباب الأحزاب لـ"الدستور": التغيير الوزارى ضرورى.. والحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب للزملاء الأعزاء التوفيق والنجاح والسداد في أداء مهمتهم خلال الفترة القادمة ومواصلة جهودهم لخدمة الوطن وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ابراهيم الشهابى محافظ الجيزة حازم عمر محافظ قنا التنسيقية

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