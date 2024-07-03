الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز يطالب القطاع الخاص بتفعيل دور المساندة للدولة المصرية (فيديو)

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال الإعلامي محمد الباز، إن مؤسسة حياة كريمة أصدرت بيانا منذ قليل، الذي تقدمت من خلاله بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كما أكدت المؤسسة ثقتها الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء، بالإضافة إلى تحقيق طموحات الشعب المصري في حياة كريمة.

وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن أي دولة في العالم لا يتم العمل فيها دون 3 أضلاع مهمة، وهم الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مطالبًا القطاع الخاص بمساندة الدولة المصرية بشكل فعّال خلال الفترة القادمة، فالدولة أصبحت أكثر آمنا واستقرارا.

وأشار إلى بيان التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي وجّه التهنئة للمستشار محمود فوزي لتقلده منصب وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

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