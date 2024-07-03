بعد تجديد الثقة.. وزير الرى: الطريق ما زال طويلًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات

قال الدكتور هانى سويلم وزير الرى، إن التكليف الأول له جاء فى أغسطس 2022، لدخول العمل العام بعد قضاء ما يقرب من ثلاثين عامًا في ألمانيا، مضيفًا أنه لم يتردد في تلبيه نداء الوطن.

كما أوضح وزير الرى، في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن وضع الرؤية الواضحة هي الخطوة الأولى ولتحقيقها كان لا بد من تشكيل فريق عمل مؤهل، ثم التنفيذ بكل قوة وحزم وخطة زمنية محددة وهو ما أحدث تغييرًا على الأرض داخليًا وخارجيًا.

الشكر للقيادة السياسية على تجديد الثقة

وتوجه سويلم، بالشكر للقيادة السياسية على تجديد الثقة، والتكليف باستكمال ما تم وإضافة مهام جديدة، وأيضًا الشكر لمؤسسات الدولة على الدعم، ولفريق العمل لأن تجديد الثقة هو تجديد الثقة في الفريق كاملًا من جميع العاملين في الوزارة العريقة، مؤكدًا أن الطريق ما زال طويلًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.