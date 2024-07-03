تتجاوز الـ40 درجة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل الحالة الجوية على البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، اعتبارًا من غدٍ الخميس 4 يوليو إلى الثلاثاء 9 يوليو 2024، على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2: 3) درجة على أغلب الأنحاء، مُشيرة عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2: 3) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويسود البلاد خلال هذه الفترة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 39، ودرجة الحرارة الصغرى 27

الوجه البحري ومدن القناة: تسجل درجة الحرارة العظمى 38، ودرجة الحرارة الصغرى 26

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 31، ودرجة الحرارة الصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 35، ودرجة الحرارة الصغرى 24

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 40، ودرجة الحرارة الصغرى 29.

موعد ذروة فصل الصيف

بدورها، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على البلاد، مؤكدة أن ذروة فصل الصيف تكون في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ ارتفاع الحرارة والأجواء الحارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، مُشيرة إلى زيادة ارتفاعها بشكل تدريجي في شهري يوليو وأغسطس نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.