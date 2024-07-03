الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطن يتعدى على مجرى مائي في المحلة والأمن يتدخل

صورة أرشفية
صورة أرشفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل تعدى أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى، على أحد المجارى المائية بقرية سامول مما أضر بحصص المياة للأراضى الزراعية.

وأفادت مصادر أمنية أنه تبين قيام المذكور بالتعدى على جزء من المجرى المائى المخصص لقرية سامول بمنطقة "بحر المعاش" أمام منزله بالردم بمسافة عرضية 2 متر وطول 10 متر من أصل مساحة المجرى الذى يبلغ عرضه فى تلك المنطقة 12 متر.

وبتاريخ 23/6/2024 تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم تنفيذ قرار الإزالة بمعرفة المخالف وإزالة أسباب الشكوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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