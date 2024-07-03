مواطن يتعدى على مجرى مائي في المحلة والأمن يتدخل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل تعدى أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى، على أحد المجارى المائية بقرية سامول مما أضر بحصص المياة للأراضى الزراعية.

وأفادت مصادر أمنية أنه تبين قيام المذكور بالتعدى على جزء من المجرى المائى المخصص لقرية سامول بمنطقة "بحر المعاش" أمام منزله بالردم بمسافة عرضية 2 متر وطول 10 متر من أصل مساحة المجرى الذى يبلغ عرضه فى تلك المنطقة 12 متر.

وبتاريخ 23/6/2024 تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم تنفيذ قرار الإزالة بمعرفة المخالف وإزالة أسباب الشكوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.