«زراعة الشيوخ» توصى بالتنسيق بين التعاونيات والقطاع الخاص

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم ، برئاسة عبدالسلام الجبلى، مناقشة الاقتراح المقدم من النواب أحمد جلال أبوالدهب ومحمود أبوسديرة بشأن بورصة للبصل بسوهاج.

في بداية الاجتماع، أكد عبدالسلام الجبلي، أهمية موضوع الاقتراح بإنشاء بورصة للقصب في سوهاج مع ضرورة وجود دور للتعاونيات في ذلك الموضوع، لاسيما وأن البيانات الإحصائية لمحصول البصل تؤكد أن حجم الإنتاج يصل إلى 2.5 مليون طن، من بينهم نحو نصف مليون طن يتم تصديره.

أضاف الجبلي أن حجم مساحات زراعة البصل تتفاوت من محافظة لأخرى، لذلك يكون من الأفضل إنشاء بورصة لعدد من المحافظات ويتم تعميم الفكرة علي باقي المحافظات، وذلك بهدف الحفاظ علي ذلك المحصول المهم والمزارع المصرى.

قال النائب محمود أبوسديرة إن سوهاج تعد ثالث محافظة على مستوى الجمهورية في إنتاج البصل، مؤكدًا أهمية إنشاء بورصة سلعية للبصل إلي جانب مراكز للفرز والتجميع لتسهيل خطوات التصدير، مما يؤدى إلي زيادة حجم الصادرات وخفض الأسعار.

وقال عز الدين جودة، رئيس لجنة البصل بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن إنتاج سوهاج من البصل جيد ويعد من الأنواع المميزة في التصدير، ويتم استخدام جزء منه للتصنيع والسوق المحلية، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك جهة تتولي تحديد السعر وتقييم جودة ونوعية المنتج الصالح للتصدير.

وقال محمود الطوخى، رئيس الجمعية الزراعية لتسويق الخضر والفاكهة إن إنشاء البورصة السلعية فكرة ممتازة، ولكن ليس شرطا إنشائها في سوهاج، خاصة أنها تزرع بصل أبيض غير مرغوب في التصدير بشكل كبير مقارنة بالبصل الأحمر الذى يزرع في الوجه البحري.

وأشار إلي وجود فرع لجمعية الخضر والفاكهة بسوهاح يمكنه المساعدة في إنشاء مراكز التجميع والفرز، لافتًا إلى أهمية توعية المزارعين فيما يتعلق بمتطلبات التصدير في جودة المحصول والزراعة العضوية.

وتساءل الجبلي حول مدى وجود دور لمراكز البحوث في تحسين السلالات من البصل.

بدوره، أيد محمد سعد عبدالعال رئيس جمعية المحاصيل بالدقهلية، فكرة إنشاء البورصة، وتحقق العدالة لمختلف الأطراف وتصب في صالح الفلاح، مشيرا إلي أنه بنجاح البورصة يمكن تجميع عدد من المحافظات وتكرار التجربة.

وحول دور التعاونيات، شدد علي ضرورة تعديل القانون، حتى تتمكن الجمعيات التعاونية من الدخول في مشروعات، مقترحًا أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والتعاونيات.

فيما قال النائب عمرو أبوالسعود، أمين سر لجنة الزراعة والرى، أن فكرة البورصة تجربة جيدة، داعيا للتنسيق بين التعاونيات والقطاع الخاص لإنشاء مراكز الفرز والتجميع، نظرا لعدم قدرة الجمعيات بمفردها بذلك.

وأيده النائب محمد سعد الشلمة، في أهمية دور التعاونيات في ذلك الملف وكذلك في نشر الوعي بسلامة الغذاء.

ودعا نجيب محمدى عضو الجمعية المشتركة بالسنبلاوين، إلي تفعيل المادة ٢٩ من الدستور للحفاظ علي الفلاح من جشع التجار، وذلك من خلال تحديد سعر ضمان للمحصول.

وأوصت اللجنة، في ختام الاجتماع، بالتنسيق بين التعاونيات والقطاع الخاص في إنشاء بورصة ومراكز تجميع للبصل.