إصابة 3 أشخاص إثر انهيار عقار فى بولاق أبوالعلا

انهار مساء اليوم الأربعاء، عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وجار استكمال المعاينات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفور تلقي البلاغ، انتقل رجال الأمن وقيادات الحي لمكان الحادث وتبين من المعاينة أن العقار قديم.

وتبين من المعاينات والتحريات أن العقار قديم وصادر له قرار ترميم ثم صدر له قرار إخلاء العقار، وأصيب شخصان جراء الانهيار، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.