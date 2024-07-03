مؤسس كتلة الحوار الوطني يشيد بانخفاض أعمار الوزراء الجدد ونوابهم (فيديو)

قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار الوطني، إننا أمام تغيير واسع وشامل في الحكومة بعد التغيير الوزاري الجديد، ورغم بقاء عدد قليل من الوزراء في مناصبهم، إلا أن هناك تغيرات ملحوظة بالوزارات نفسها، موضحًا أن التعديل الوزاري ليس محدود، وذلك أمر هام للغاية بشأن الرؤية السياسية للمواطنين ونظرتهم للمستقبل.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه لأول مرة نرى التغيير الحكومي بشكل شامل، حيث أن الأمر لم يقتصر على الوزراء فقط، بل شمل المحافظين ونوابهم، مشيرًا إلى أهمية انخفاض أعمار الوزراء الجدد ونوابهم، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية بها العديد من الشباب المخلصين الذين يستطيعون السير للأمام بوطنهم.

ووجّه مؤسس كتلة الحوار الوطني التهنئة لكافة الوزراء والمحافظين الجدد ونوابهم، آملًا أن يوفقهم الله في أعمالهم القادمة، وأكد أن وزارة النقل والصناعة ستحمل مسؤولية كبيرة للغاية في الفترة القادمة؛ لأن الصناعات من أهم الملفات التي ستوفر فرص عمل للمواطنين وستوطن الصناعة.