في أول تصريحاته.. محافظ الشرقية يعد بإرضاء المواطن وضبط الأسعار

وجّه المهندس حازم الاشموني، محافظ الشرقية، الشكر للقيادة السياسية على تكليفه داعيًا أن يكون على قدر هذا التكليف.



وأضاف، خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الرئيسي هو إرضاء المواطن وهذا يكون بالنزول على الأرض والتعامل عن قرب مع المواطن ومعرفة المشاكل وتحديدها حتى يستطيع تحقيق المطالب التي شاهدها في الفترات الأخيرة.

ووعد خلال اللقاء بأن يكون هناك ضبط في الأسعار، وتنفيذ قوانين الدولة لأنه يحترم من يحترم القانون، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية كبيرة بعدد السكان ومساحتها لكن التوجيهات المكلفين بها هي النزول على الأرض.

يوجد خطة واضحة للتعامل مع المواطن مباشرة



وأوضح أنه يوجد خطة واضحة للتعامل مع المواطن مباشرة وإيصال الخدمات كما أعدتها الدولة حتى يشعر المواطن بها، مؤكدًا أن المواطن محب لبلده جدًا وللوطن وعندما تصله الحقيقة يكون في ظهر البلد.

