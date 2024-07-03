أول تصريح لمحافظ دمياط الجديد: سيكون هناك حوار مجتمعي يضم الجميع

قال الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قام بدراسة أوضاع محافظة دمياط والأهم أنه سيكون هناك حوار مجتمعي موسع يضم الجميع سواء المواطنين في الشارع والقيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيجري العمل على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، الذي بذل به الكثير من الجهود.

وأضاف محافظ دمياط فى بيان صحفي له، أن الحوار المجتمعي سيكون له مردود على الشارع والمواطن الدمياطي.

من هو الدكتور أيمن الشهابي؟

الدكتور أيمن رشاد الشهابي أستاذ بقسم الهندسة المساحية في كلية الهندسة في جامعة بنها وتقلد منصب عميد كلية الهندسة بجامعة بنها في ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٢٠ م.

وحصل الدكتور أيمن الشهابي على درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها وواصل دراسته ليحصل على درجة الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية.

المسيرة الأكاديمية

وعمل كأستاذ في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا، حيث ساهم في تدريس وتدريب أجيال من المهندسين وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية ومحلية مرموقة، وتتركز اهتماماته البحثية في تصميم المنشآت الخرسانية وإدارة المشاريع الهندسية.

كما شغل منصب رئيس قسم الهندسة المدنية قبل تعيينه عميدًا، شغل منصب رئيس قسم الهندسة المدنية، حيث أظهر مهاراته القيادية والإدارية كما شغل منصب عميد كلية الهندسة بشبرا وبصفته عميدًا، يقود الدكتور أيمن الشهابي جهود تطوير الكلية، بما في ذلك تحديث المناهج الدراسية، تعزيز البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية للكلية.

وعمل على تحديث المناهج لتتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الهندسة، مما يضمن حصول الطلاب على تعليم يتوافق مع المعايير الدولية.

كما شجع على زيادة النشاط البحثي داخل الكلية، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة التي تهدف إلى حل مشكلات الهندسة العملية.

كما قاد جهود التعاون مع جامعات ومؤسسات دولية، مما ساهم في تبادل الخبرات وتحسين جودة التعليم الهندسي في الكلية.

وأعلن الدكتور أيمن الشهابي، أثناء وجوده عميدا تحقيق رؤية شاملة لتطوير كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها، من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير مرافق الكلية بما يشمل المعامل والمختبرات لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة.