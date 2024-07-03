نائب محافظ السويس: سنعمل على مضاعفة الجهد لاستكمال إنجازات الدولة

أدى الدكتور عبد الله رمضان، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لشغل منصب نائب محافظ السويس لفترة جديدة.

نائب محافظ السويس يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

حيث عرضت فضائية “اكسترا نيوز”، مراسم اداء نواب المحافظين بمحافظات الجمهورية والتي شملت نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان مستمرا بمنصبه نائبا لمحافظ السويس الجديد لواء اركان حرب طارق الشاذلي، بعد انتقال فريق أول عبد المجيد صقر من محافظة السويس إلى منصب وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة.

تكليف جديد

وقال نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، إن استمراره فى المنصب إنما هو تكليف جديد ومسئولية كبيرة تجاه الدولة المصرية وشعب السويس.

شكر وعرفان

وأضاف رمضان خلال تصريح خاص لـ" الدستور"، أنه يتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لمعالي وزير الدفاع ومحافظ السويس السابق فريق أول عبد المجيد صقر ووصفه بالقائد الملهم الذي لم يدخر من وقته وجهده أبدا لتعليم كل من عمل تحت قيادته.

استكمال الانجازات

كما تعهد الدكتور عبد الله رمضان خلال أول تصريح له، بمواصلة الجهد لاستكمال الإنجازات التي بدأت خلال السنوات الماضية.

وتقدم نائب المحافظ، بالشكر لكل من عاونه من مسئولين وموظفين خلال الفترة الماضية، مطالبا إياهم ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتكون السويس دائما في المكان الذي تستحقه عروس البحر الأحمر.