الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفريق محمد عباس يستقبل الطيار سامح الحفنى وزير الطيران المدنى "صور"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إرساءًا للعلاقات الطيبة التي يسودها الحب والوفاء خلال مراسم التسليم والتسلم، استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق، الدكتور طيار سامح الحفني، وزير الطيران المدنى بديوان عام الوزارة  فى أجواء مليئة بمشاعر الود والترحاب والتي أكدت على استمرار أواصر التواصل والتعاون الفعال بين قيادات الوطن المخلصين من وزراء حاليين وسابقين،، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى ولفيف من قيادات الوزارة.

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حاصل على 3 أوسمة من هو الطيار منتصر مناع نائبا وزير الطيران المدني

 

حيث قدم الفريق محمد عباس حلمي التهنئة للطيار سامح الحفنى لتوليه مسئولية وزارة الطيران المدني معربًا عن تقديره له لما يتمتع به من قدرات وخبرات دولية كبيرة، ومتمنيًا له كل التوفيق والنجاح في إدارة منظومة الطيران المدني خلال المرحلة القادمة  .
من جانبه، أعرب الطيار سامح الحفني عن شكره وتقديره للفريق محمد عباس حلمي على حفاوة الآستقبال ومشيدًا بجهوده الحثيثه وإدارته الواعية خلال فترة توليه مسئولية الوزارة. وأكد الحفني على التزامه بمواصلة العمل لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني على المستويين الدولى والأقليمي وتحقيق مزيد من النمو والتطوير فى كافة أنشطة القطاع.

الطيار سامح الحفنى

الطيار سامح الحفنى أشهر  قائد لطراز ايرباص 330/340   تولي العديد من المناصب الهامة خلال الفترة الماضية  نظرا لما يتمتع به من خبرات واسعة في مجال الطيران بخلاف كفاءته المشهود لها علي المستويين المحلي والدولي   

تولى  الطيار سامح الحفني ثلاثة مناصب هامة منها رئاسة سلطة الطيران المدنى والشركة القابصة لمصر للطيران ورئيس لأكاديمية علوم الطيران ، وتلك الخبرة دعمت ترشحه بقوه ليتولى حقيبة وزارة الطيران المدني في الحكومة الجديدة  خلفا للفريق محمد عباس حلمي.

 عين الطيار سامح الحفني في أوائل شهر مارس عام 2014، بمنصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بقرار من الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني.

ونجحت الشركة القابضة لمصر للطيران خلال فترة رئاسته في تقليص حجم الخسائر خلال العام المالي 2014-2015، إلى نحو 560 مليون جنيه، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014.

كما استطاعت مصر للطيران في عهده تحقيق فائض أرباح خلال شهر يوليو الماضي يقدر بـ247 مليون جنيه، مقارنة بـ 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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