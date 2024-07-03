الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حل نموذج امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

امتحان الثانوية
امتحان الثانوية

أنهى طلاب الثانوية العامة 2024، مساء الثلاثاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي 2024 للشعبة العامة.

الثانوية العامة 2024.. إجابة نموذج امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 

الثانوية العامة 2024.. نموذج امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

ويستعد طلبة وطالبات الثانوية العامة 2024 لأداء امتحان الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضيات، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، المقرر لهما يوم السبت الموافق 6 يوليو ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المتبقية من امتحانات الدور الأول 2023/2024.

 

ويتخذ الطلبة والطالبات من نموذج امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 مراجعة نهائية في المادة العلمية استعدادا لآداء امتحان الدور الأول 2023/2024.

 

نموذج امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

ويتصدر حل نموذج امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 باللغة الإنجليزية محركات البحث المختلفة، وتستعرض "الدستور" نماذج إجابات امتحان الكيمياء للعام 2023.

 

ويمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة شعبتي العلوم والرياضيات 2024، الحصول على على اجابات امتحان الكيمياء ثالثة ثانوي 2023 السنوات الماضية، من خلال  الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

 

طريقة الحصول على إجابات امتحان الكيمياء 2023

  • قم بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي.
  • بعد ذلك قم باختيار امتحانات الثانوية العامة للسنوات السابقة.
  • وبعد ذلك قم باختيار اجابات امتحان الكيمياء ثالثة ثانوي 2023-2024 السنوات الماضية.
  • ثم اضغط على تحميل إجابات امتحان الكيمياء ثالثة ثانوي 2023-2024 السنوات الماضية.

 

توزيع درجات مادة الكيمياء الثانوية العامة 2024 

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات مادة الكيمياء الثانوية العامة 2024، لتكون الدرجة النهائية الكبرى من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة. 

 

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين كل سؤال بدرجتين، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، منها 32 سؤالا له درجة واحدة و12 سؤالا لها درجتان.

وتوزع أسئلة امتحان الكيمياء كالتالي: 

  • الكيمياء العضوية: 22 درجة.
  • الكيمياء الكهربية: 11 درجة.
  • التحليل الكيميائي: 10 درجات.
  • الاتزان الكيميائي: 9 درجات.
  • عناصر الانتقالية: 8 درجات.

موعد امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2024 

يؤدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الكيمياء يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو 2024 من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا لشعب علمي علوم وعلمي رياضة.

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الثانوية العامة 2024.. إجابة نموذج امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 

الثانوية العامة 2024.. نموذج امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

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