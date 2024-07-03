الباز: عصر «خيل الحكومة» انتهى.. والدولة تقدّر أصحاب العطاء

قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" إن الرئيس السيسي أصدر حزمة قرارات بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، لافتًا إلى أن القرار الأول يخص الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة الذي تم تعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، إضافة لعدد من القرارات الأخرى.

أضاف الباز، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "مصر انتهت فيها معان كثيرة جدًا، منها المعنى المتداول والمعروف بخيل الحكومة بمعنى أن المسئول بعدما يترك منصبه محدش بيقوله إزيك، وكان من المعروف أن الوزراء السابقين يدخلون في موجة من الإحباط والاكتئاب بشعورهم أنهم قدموا خدمات جليلة وعملوا".

وأكد أن هذا العهد انتهى: "صحيح قد يكون المسئول أو الوزير أدى ما عليه خلال فترة مسئوليته، لكن يمكن الاستفادة بخبرته ومجهوده ووقته وبما وصل إليه في مهمة أخرى، وهذا ما حدث مع مجموعة من الوزراء كانوا في حكومة د. مصطفى مدبولى السابقة وتعيينهم في مناصب مهمة بجوار الرئيس".

وتابع: "هذا معنى مهم جدًا وهو انتهاء عصر خيل الحكومة في مصر، خيل الحكومة عندما يكبر مصيره رصاصة في الصدر، لكن البلد يعطي فرصة أكبر للمسئول والاستفادة من خبرته وتمنحه فرصة أن يعطي طالما أنه يقدر على العطاء"، مؤكدًا أن الدولة مهتمة بتمكين الشباب، لكنها لا تفرط في أي كفاءة موجودة ولا صاحب جهد وإخلاص.