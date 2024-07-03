محمد الباز: نحن أمام ثورة حقيقية فى الحكومة المصرية (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إننا أمام ثورة حقيقية في الحكومة المصرية من خلال أكبر تغيير وزاري تشهده مصر في السنوات الأخيرة، موضحًا أن هذا الأمر تدركه جيدًا القوى السياسية والعاملون في المجال العام والسياسي، وبين المواطنين المؤيدين والمعارضين والمحايدين.

وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن حزب "مستقبل وطن" أصدر بيانًا جديدًا منذ قليل حول تشكيل الحكومة الجديدة، ووجه الحزب من خلاله التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لأن هذه الحكومة ضمت الكفاءات وأصحاب الخبرات في كافة التخصصات والمجالات.

وأوضح، أن الدولة المصرية لا يوجد فيها "تأييد على بياض"، فالجميع يطالب بضرورة تحديد أولويات للحكومة الجديدة بأسرع شكل ممكن.