كيف يخدم مشروع مونوريل غرب النيل التوسع العمراني في أكتوبر؟

كشفت الهيئة القومية للانفاق عن أهمية مشروع مونوريل غرب النيل، الذى يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

واشارت الهيئة في بيان لها، ان خط مونوريل غرب النيل يخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 اكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية ويبلغ طول مسار خط مونوريل غرب النيل 43.8 كم وعدد المحطات 13 محطة.

واشارت إلى أنه من المخطط أن يتبادل هذا الخط الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في محطة وأدى النيل والقطار السريع ( العلمين – العين السخنة ) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر وتم إعتماد المسار النهائى ومواقع المحطات وفقًا لنتائج دراسة النقل للمشروع .

وسيلة نقل سريعة

وأكدت الهيئة أن هذا المشروع يتميز بتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب بما يساهم المشروع في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والإقتصادية.