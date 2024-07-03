الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود بسيونى: التعديل الوزارى وحركة المحافظين الهدف الأساسى منها هو المواطن

محمود بسيوني رئيس
محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم

قال محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم، إن التعديل الوزاري الجديد والمحافظين الجدد الهدف منها المواطن المصري، خاصة بعد التحديات الأخيرة التي واجهها والأزمات من ارتفاع الأسعار والتضخم وأمور كثيرة مر بها المواطن المصري.
 

وأضاف، خلال حواره بقناة "إكسترا نيوز"، أننا نجد حقائب كثيرة تغيرت ونجد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بفكرة بناء الإنسان والاهتمام به، مؤكدًا أن الشكل العام يقول إن رضا الشارع هو المطلب الأساسي للقيادة السياسية، والمواطن المصري شريك في هذه العملية. 
 

وأشار إلى أن الوزراء الجدد أمامهم العديد من الصعاب، خاصة أن المنطقة تمر بمرحلة غليان خاصة مع الحروب حول الدول المصرية، والتي كان لها تأثير كبير على مصر.


لا بد من التعامل بشفافية مع الناس

وتابع، أن الحكومة الجديدة ومساراتها القادمة لا بد أن تضع أمام عينيها العديد من الملفات ولا بد أن تتعامل بشفافية مع الناس، موضحًا أن ما يؤخذ على الحكومة السابقة هو استخدامها تعبيرات صحيحة علميا ولكنها لا تصل للموطن وكان عليهم الشرح للناس. 

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