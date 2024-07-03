الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جاكلين عازر: اختيارى لمنصب محافظ البحيرة يؤكد إيمان الدولة بتمكين المرأة السياسى

جاكلين عازر
جاكلين عازر

قالت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات المصرية، وبها عدد كبير من التعداد السكاني.

التغييرات الوزارية الجديدة 

وأكدت "عازر"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اختيار سيدة لتكون محافظ البحيرة يؤكد على توجه الدولة لتمكين المرأة والإيمان بمقدرة المرأة على تولي هذا المنصب الهام.

ملفات محافظة البحيرة 

وأضافت في حديثها، أن محافظة البحيرة زراعية من الدرجة الأولى، هي بمثابة المخزن الرئيسي لكافة المحاصيل الزراعية.

وأشارت إلى، أن الدولة المصرية تهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي ملف حياة كريمة من أهم الملفات التي تحصل على اهتمام الدولة بصورة كبيرة.

واستطردت: "سنقوم بترتيب الملفات داخل المحافظة بناء على العائد الإيجابي الذي سيشعر به المواطن، وسيكون على رأس هذه الملفات حياة كريمة وملف الميزة التنافسية الزراعية".

جاكلين عازر محافظ البحيرة التغيرات الوزارية الجديدة اكسترا نيوز

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