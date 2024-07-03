وزير التموين الجديد: الاهتمام بالمواطن والحفاظ على احتياطى استراتيجى آمن من السلع على رأس أولوياتنا

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع على رأس الأولويات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

وقال فاروق- خلال لقائه بوزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور علي المصيلحي- إنه سيتم استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة وأسواق الجملة والنصف جملة، فضلا عن الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع.

وأضاف: "سنعمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم، بما يرتقي بمستوي الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين"، موجها الشكر للدكتور علي المصيلحي على الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية.