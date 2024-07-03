تصاعد اليمين المتطرف فى أوروبا وعلاقته بروسيا.. مستشار سابق للرئيس الروسى يوضح

قال سيرجي ماركوف مستشار سابق للرئيس الروسي، إننا في روسيا على الخصوص لدينا قوة خاصة، وهناك الكثير من الآراء السياسية التي لا يمكن أن نعرضها ككتلة واحدة فهناك آراء مختلفة وأحزاب مختلفة وهم معظم الأحزاب الديموقراطية، وهي تسيطر بشكل كبير على وسائل الإعلام.

وأضاف ماركوف، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نوعين من الأحزاب الديموقراطية، وهناك رأيان مختلفان أحدهما هو أن هناك قوة لروسيا وهي تستطيع أن تفعل كل شيء وهذا يعني أننا في ألمانيا على سبيل المثال هناك أحزاب ديموقراطية بعضها اليسار وبعضها اليمين، كما نرى أن اليسار واليمين هذه الأحزاب كلها تهتم بمصلحتها ومصلحة بلادها، مشيرًا إلى أنه في فرنسا نجد أن اليمين بدأ يعلوا صوتهم في فرنسا الآن، كما نجد أن هناك أيضًا أحزابا يسارية وأحزابا تؤيّد مكرون.



وتابع: "نجد في الدول الغربية أن هذه الأحزاب تحاول أن يكون لها صوت هناك بهذا اليمين، وأظن أن هذا هو السبب لوجود اليمين بهذه الشعبية في الدول الأوروبية".

