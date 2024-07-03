17 محطة بطول 19 كم.. أحدث تصوير جوي للخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

نشرت الهيئة القومية للانفاق أحدث تصوير جوى للمرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ويبلغ طول المرحلة الأولى (19 كم) وتشمل 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

ويعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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