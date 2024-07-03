الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطن سكندري يطالب الحكومة الجديدة بإيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء (فيديو)

مواطن اسكندراني
مواطن اسكندراني

قال زياد عمرو، مواطن من محافظة الإسكندرية، إنه مع استقبال الحكومة الجديدة، هنالك العديد من المطالب للشباب، على رأسها الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، وبرامج الجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن تطور وتقدم الدول يقاس بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي.

وأضاف لـ" الدستور"، أن الشعب يتطلع لوجود حل جذري لمشكلة الكهرباء وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الانتهاء من تخفيف الاحمال بنهاية شهر يوليو الجاري نتمني أن يكون حل دائم، متابعًا أن من القطاعات العامة الاهتمام بمشروعات الصحة وتوفير الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين لانه يمس المواطن بشكل مباشر.

وأشار إلى الاهتمام بالمراقبة المكثفة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، فضلا عن الاهتمام بالشباب وتوفير فرص العمل والتدريب والتطوير المهني.

 

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.
وجاءت أسماء الوزراء كالتالي:

-اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية.

- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي.

- الدكتور أحمد كجوك وزيرًا للمالية.

- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي.

- المستشار عدنان الفنجري وزيرًا للعدل.

- حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار.

- الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.

- الدكتور شريف فاروق وزيرًا للتموين.

- محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.

- كريم بدوي وزيرًا للبترول.

-الدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة.

- منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية.

- الدكتور عمرو طلعت وزيرًا للاتصالات.

- الدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة.

- الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء.

- الدكتور شريف الشربيني وزيرًا للإسكان.

- المهندس هاني سويلم وزيرًا للري.

-السفير بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والهجرة.

- الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة.

- الدكتور أيمن عاشور وزيرًا التعليم العالي.

- المستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية.

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

- محمد جبران وزيرًا للعمل.

- شريف فتحي وزيرًا للسياحة.

- أحمد هنو وزيرًا للثقافة.

محافظة الاسكندرية الحكومة الجديدة الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي الاهتمام بالشباب مراقبة الأسعار التدريب والتطوير المهني

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