للمباراة الثانية.. مدرجات الزمالك «شبه خالية» اعتراضًا على استكمال الدورى (صور)

واصلت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مقاطعتها للمدرجات؛ اعتراضًا على قرار مجلس الإدارة استكمال مسابقة الدوري للمباراة الثانية على التوالي.

وغابت جماهير الزمالك عن المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا واستمر غيابها عن مواجهة اليوم أمام فاركو، اعتراضًا على قرار مجلس الإدارة في النهاية.

وتواجد عدد قليل للغاية من جماهير القلعة البيضاء في ستاد برج العرب قبل انطلاق مباراة فاركو في الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

كان مجلس الزمالك قرر عدم استكمال الدوري وانسحب من مباراة القمة قبل أن يعود ويشارك في لقاء سيراميكا، لتقرر بعض الجماهير مقاطعة المدرجات.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".