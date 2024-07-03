محمد الباز: التغيير الوزارى ركز على جودة الوزراء.. ويعتبر الأضخم والأشمل

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن التغيير الوزاري الحالي هو الأضخم والأكبر والأشمل.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "نحن أمام ما يمكن تسميته بثورة كاملة على العمل الحكومي والتنفيذي في مصر".

وأشار إلى أن هذا التغيير الحكومي عمل على مراعاة الجودة في اختيار الوزارات، البني آدمين مثلهم مثل السلع، بمعنى أن كل سلعة لها درجة من الجودة، كذلك البني آدم لهم درجات من الجودة".

وتابع: "اختيار الوزراء الجدد والإبقاء على الوزراء في الحكومة السابقة تمت مراعاة أن يكونوا بأعلى درجة من درجات الجودة".

وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر مجموعة من القرارات بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن القرار الأول يخص الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة الذي تم تعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة".