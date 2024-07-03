الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس يجتمع بالمجلس الإكليريكي الفرعي للإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالمجلس الإكليريكي الفرعي بالإسكندرية بتشكيله الجديد، عقب انتهاء فترة المجلس السابق، الذي شارك أعضاؤه في اللقاء، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

تضمن اللقاء كلمة القمص أبرآم إميل رئيس المجلس عن رؤية ورسالة المجلس وطبيعة الخدمة به ومدى تأثيره في كيان الأسرة المسيحية. عرض بعدها القمص كاراس إبراهيم سكرتير المجلس بعض إحصائيات خدمة المجلس في الثلاث سنوات السابقة كما عرض آباء المجلس السابق خبرات حياتية من عمل المجلس خلال السنوات الماضية.

واختتم اللقاء، بكلمة قداسة البابا التي أثنى خلالها على عمل المجلس السابق  مثمنًا جهود كافة الآباء والعاملين فيه،  ولفت إلى أهمية عمل المجلس في ترميم الأسرة المسيحية  مشددًا على ضرورة الانتباه لما يلي:
- أن الحياة فرصة يجب أن نعيشها بطريقة صحيحة ومثمرة.
- أهمية الدور الروحي للمجلس. 
- أهمية جانب الرحمة في عمل المجلس.

وقدم بعدها قداسته الشكر للآباء أعضاء المجلس السابق راجيًا التوفيق والنجاح لأعضاء المجلس الجديد.

يذكر أن فترة عمل المجلس الإكليريكي الفرعي تستمر ثلاث سنوات وتبدأ دورة كل مجلس في الأول من شهر يوليو.

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء الأربعاء،  من كنيسة مار جرجس الشاطبي بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

البابا تواضروس الثاني المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالمجلس الإكليريكي الفرعي بالإسكندرية الآباء أساقفة العموم

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