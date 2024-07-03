الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن رابط تقديم الثانوية العامة إلكترونيا والأوراق المطلوبة 2024

طلاب
طلاب

رابط تقديم الثانوية العامة إلكترونيا، من الأشياء التي ارتفع البحث عنها على مؤشرات "جوجل" البحثي، وزاد التساؤل عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء إستقبال طلبات التقديم للصف الأول الثانوى 2025 بداية من يوم الاربعاء الموافق 3 يوليو حتى يوم 13 يوليو.

قدم الآن.. رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2024 الإلكتروني والأوراق المطلوبة

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وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير  تفاصيل تقديم الثانوية العامة ورابط التقديم إلكترونيًا عبر بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

التقديم للثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم للصف الأول الثانوي سوف يكون بشكل الكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الذي سبق إستخدامه في استمارة الشهادة الاعدادية.

 

وقالت الوزارة لن يتمكن الطلاب من تقديم الطلب إلا باستخدام البريد الإلكتروني الموحد، وعند نسيان الرقم السري يمكنك استعادته من الموقع الرسمي للوزارة أو الذهاب إلى المكان الذي سبق استخراج الاستمارة الإلكترونية بها.

 

رابط تقديم الثانوية العامة إلكترونيا

التقديم في الصف الأول الثانوي متاح بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بإتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم هنـــــــــــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة، والاي تتمثل في البريد الالكتروني الموحد.
  • يقوم الطالب بالاختيار من بين ثلاث رغبات يرغبون في التقديم بها.
  • بعد الانتهاء من التسجيل يقوم الطالب بحفظ طلب التقديم.
  • يتم طباعة استمارة الطلبات، ومن ثم تقديمها في الملف الورقي للمدرسة الذي يرغب في الالتحاق بها.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024

هناك عدد من الأوراق المطلوبة لتقديم الملف في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم، وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم فيما يلي:

  • ملفان بلاستيك وأصل شهادة الميلاد وخمس صور شخصية.
  • استمارة النجاح في الشهادة الاعدادية وثلاث صور شخصية.
  • استخراج شهادة صحية تشمل فصيلة الدم.
  • طابعيين مهنيين وطابعين دعم المشروعات.
  • صورتين من بطاقة الأب والأم، وكلف يحتوي على طلب الالتحاق يقوم ولي الأمر بملئ الطلب.
  • تقديم رقم هاتف محمول يسمح بالتواصل من خلاله عبر تطبيق الواتساب.

هذه جميع الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 2025 كما تشترط الوزارة بالتقديم الالكتروني مسبقًا في الفترة من 3 إلى 18 يوليو، وطباعة الطلب وتقديمه مع الأوراق.

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