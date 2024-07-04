الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد توقف مجلة الخيال.. هل ستعود أول مجلة متخصصة فى الفن التشكيلى للصدور؟

مجلة الخيال
مجلة الخيال

صدر في عام 2016 قرار بنقل تبعية مجلة الخيال من الهيئة العامة لقصورالثقافة، والتي تعد أول مجلة متخصصة فى الفن التشكيلي بمصر إلى قطاع الفنون التشكيلية، وحتى يومنا لم يصدر للمجلة عدد واحد بسبب عدم نقل الميزانيات المخصصة لها من "قصور الثقافة" إلي قطاع الفنون التشكيلية.

ومع تولى الدكتور أحمد هنو، وزارة الثقافة المصرية، يأمل عدد كبير من التشكيليين عودة صدور مجلة الخيال التي تعد أول مجلة متخصصة فى الفن التشكيلي بمصر.

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يكشف لـ"الدستور": عودة المجلة قبل انتهاء العام الجاري فى نسخة رقمية

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن ما حدث أنه منذ أن أحيلت مجلة “الخيال” من "قصور الثقافة" لقطاع الفنون التشكيلية وهي دون ميزانيات، حيث طالب بميزانياتها من هيئة قصور الثقافة لكن دون جدوى، وبالتالي عرض "قانوش" على وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة نيفين الكيلاني أن قطاع الفنون التشكيلية يشارك هيئة الكتاب بمعنى أن القطاع يتولى مكآفات المحررين ولجان التحكيم والتصميم والهيئة تتولى طباعتها على أن تحصل الهيئة على أرباح مبيعاتها ووافقت وزيرة الثقافة علي هذا الأمر.

خالد سرور: انتقال مجلة الخيال للفنون التشكيلية منطقي.. وجارٍٍ تكوين مجلس تحرير - بوابة الأهرام

وأوضح الدكتور وليد قانوش، في تصريح لـ "الدستور"، أن ما حدث أن هيئة الكتاب تعاني أيضًا من أزمة مالية، موضحًا انه تم إبلاغه من قبلهم أن طباعتهم للمجلة معناه توقف طبع كتاب لديهم، ومن ثم فكر رئيس "الفنون التشكيلية" طباعتها فصلية بدلًا من طباعتها شهريًا؛ لافتًا إلى أن القطاع بدأ في لقاء بعض المهتمين من المرشحين لهيئة التحرير المجلة ومن ثم لم يتحمسوا لهذا الأمر خاصة، وأنه قرر أن تتحول مجلة الخيال المجلة التشكيلية المتخصصة فى مصر إلي نسخة رقمية وهو ما سيدفع به في الفترة القادمة، مؤكدا أنه من المقرر صدور المجلة قبل نهاية هذا العام وفي افضل صورها مع صدور نسخة ورقية في ختام كل سنة تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

مجلة الخيال رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور أحمد هنو

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