الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القاهرة الجديد يصل الديوان العام لتولى مهام منصبه (صور)

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد

وصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى ديوان عام محافظة القاهرة لتولى مهام منصبه الجديد بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ووجه محافظ القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته، مؤكدًا أننا لن ندخر جهدًا في العمل تحت قيادته لتقديم ما يليق بمواطنى القاهرة.
وأكد محافظ القاهرة أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظين بشأن اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، وتطوير العلاقات مع المجتمع المدنى لمشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الخطط التنموية، ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر كافة السلع، ومكافحة الفساد أينما وجد، والعمل على استكمال كافة المشروعات التى تقوم بها الدولة فى العاصمة فى المدى الزمني المقرر لها.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يدرك التحديات الموجودة فى العاصمة، وسيعمل على استكمال خطط الدولة بشأنها من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، كما سيتم تقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المصانع وحل مشاكل المناطق الصناعية، ودعم أصحاب الحرف اليدوية بهدف تعظيم الاعتماد على الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وإتاحة فرص عمل للشباب، والعمل على جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعظيم مواردها.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على رفع كفاءة مناطق القاهرة التاريخية والخديوية والحفاظ عليها واستثمارها سياحيًا.
وأكد  صابر، أنه يؤمن بالعمل الميدانى وسيتواجد بين المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، كما سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على زيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير واستكمال مشروع المليون شجرة.

والتقى محافظ القاهرة عقب وصوله م. حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة السابق ومحافظ الشرقية الجديد، كما عقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع نوابه للمناطق الأربع لبحث الخطط التنفيذية لاستكمال المشروعات الجارية بالمحافظة. 
ويمتلك د. إبراهيم صابر خبرة كبيرة فى مجال الإدارة المحلية وتدرج فى مناصبها حتى تولى  منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منذ عام 2018.
وحصل الدكتور إبراهيم صابر على ليسانس الحقوق عام 1986، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة البيئية 2003، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة 2004، وماجستير في الإدارة العامة والمحلية عام 2012 من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كما حصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف في مارس 2022 من جامعة عين شمس عن رسالته "التقويم البيئي والاقتصادي لمشروعات الشبكة القومية للطرق في القاهرة الكبرى".

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