بترحيب كبير.. قيادات الأوقاف وأئمتها يستقبلون الدكتور أسامة الأزهرى (صور)

وجه قيادات وأئمة وزارة الأوقاف والعاملون بها كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على ثقته في الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، متمنين له وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل التوفيق والسداد، معاهدين الله عز وجل أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

واستقبل قيادات الأوقاف وعدد كبير من أئمتها والعاملين بها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، عقب أدائه اليمين وزيرًا للأوقاف، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنين له كل التوفيق والسداد، وكان في مقدمتهم: الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبدالله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، واللواء عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أيمن أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورة سمر إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وراندا صلاح الدين محمود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ولفيف من القيادات الدينية والدعوية والسيدات الفضليات بديوان عام وزارة الأوقاف وبعض قيادات المديريات الإقليمية وأئمتها.