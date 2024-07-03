محافظ دمياط: لدينا توجيهات صريحة بضرورة السماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها

قال اللواء أيمن الشهابي، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته لاختياره لهذا المنصب المهم، معبرًا:"أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع".

اختيار المحافظين

وأكد محافظ دمياط، خلال حواره لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن هناك توجيهات صريحة بضرورة التواجد بجوار المواطنين قدر المستطاع، مع العمل على حل المشاكل والأزمات التي تواجه المواطنين في شوارع المحافظة.

وتابعت: "توصيات الحوار الوطني سنأخذها ونقوم بتطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات المعنية والمسئولة من اجل الارتقاء بحياة المواطن المصري".

التكشيل الوزاري الجديد

على مدار الأيام الماضية، تصدرت حركة تنقلات للمحافظين والتشكيل الوزاري الجديد، عمليات بحث المواطنين عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

التشكيل الحكومي الجديد لم يخلو من تمثيل المرأة، حيث ضم التشكيل الجديد 4 وزيرات هن: مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي، رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة، منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية.

كما ضمت قائمة الحكومة الجديدة العديد من الوزراء الشباب، ذوي التاريخ الحافل بالنجاحات في المجالات التي اختيروا لتولي وزارتها، وغيرها من العناصر الإيجابية الأخرى التي ضمتها قائمة الحكومة الجديدة.