الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل وفدًا مغربيًا لبحث سبل التعاون

وفد مغربي في زيارة
وفد مغربي في زيارة غرفة الإسكندرية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بالمغرب، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة بالحضور، وقدم نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية، كما أكد خلال كلمته عن عمق العلاقات المصرية المغربية.

وأضاف أن الهدف من اللقاء تقوية العلاقات بين الشركات المصرية والمغربية، والعمل على رفع حجم التعاملات والتبادل التجاري بين الجانبين، خاصة أن العلاقة بين البلدين تتسم بالتعاون الوثيق والتطور المستمر.

وفي نفس السياق، أكد هشام سليماني النائب الأول لرئيس غرفة تجارة فاس مكناس المغربية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب تجاوز الـ700 مليون دولار في 2023، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن هناك اهتماما متزايدا لزيادات الاستثمارات المغربية في مصر، وزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية.

من جانبه، أكد إبراهيم أبوعميرة رئيس الغرفة المصرية المغربية المشتركة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية تشهد تطورًا ونموًا ملحوظًا مدعوم بجهود حكومية؛ لتسهيل الأعمال التجارية، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين.

كما تم خلال اللقاء التعريف بعدد من الشركات المصرية، وعقد العديد من اللقاءات الثنائية، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون بينهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف بقطر والمهندس شريف الجزيري، ورانيا نصير، والمهندس البديوي السيد، ومحمود مرعي، وأشرف أبوإسماعيل.

غرفة التجارة والصناعة التعاون بين الجانبين العلاقات المصرية المغربية حجم التبادل التجاري غرفة الاسكندرية

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