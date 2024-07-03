محمد الباز: الانضمام لمنظومة التوك شو فى الشركة المتحدة "شرف كبير"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الانضمام إلى منظومة "التوك شو" في الشركة المتحدة من خلال قناة "الحياة" شرف كبير، معتبرًا قناة "الحياة" هي الأضخم في مسيرة تقديمه لبرامج "التوك شو".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "أتمنى أكون على قدر المسئولية في تقديم محتوى جيد، واتفاقي مع الجمهور أقرب إلى العهد خلال الحلقات القادمة في الحياة اليوم".

وتابع: "هحاول بقدر الإمكان أن يكون كلامي عاقلًا ومنطقيًا ومسئولًا؛ لأننا نعيش فترة تشهد تحديات كبيرة جدًا"، مشيرًا إلى أن مصر تشهد أكبر عملية تغيير حكومي، وهذا الوضع يستدعي أن نتحدث جميعًا بمنطق وعقل ومسئولية.

وأردف: "من السهل أن أتحدث بكلام يعجب المشاهدين ويثير دهشتهم بشكل كبير، لكننا نريد الوصول إلى بر الأمان معًا والعمل على تجاوز الأزمات، والحفاظ على الإنجاز الذي تشهده الدولة المصرية من أمن واستقرار".

واستكمل: "عهدي مع المشاهدين أنني لن أقول حاجة لم تحدث، ولن أخفي أي حاجة حدثت".