الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ذكرى تحرير مينسك.. قرار رئاسى بالعفو عن آلاف السجناء فى بيلاروسيا

لوكاشينكو
لوكاشينكو

أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قرارًا بالعفو عن آلاف السجناء، تزامنًا مع ذكرى تحرير العاصمة مينسك من الاحتلال النازي.

ويتم الاحتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية أيضًا بعرض عسكري اليوم الأربعاء.

وبحسب تقارير إعلامية بيلاروسية، ذكر نائب وزير الداخلية جينادي كازاكيفيتش في وقت سابق أن العفو سيشمل 7850 مدانًا.

وأعلن لوكاشينكو الثلاثاء، عن أن السجناء السياسيين الذين يعانون من السرطان، على سبيل المثال، يمكن أن يتم الإفراج عنهم من السجن لأسباب إنسانية.

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لوكاشينكو مينسك الاحتلال النازي

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