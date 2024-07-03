الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 جميع الشعب

موعد ظهور نتيجة الثانوية
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن لجميع الطلاب وذويهم التسجيل من الآن من خلال جريدة الدستور على نتيجة الثانوية العامة 2024 ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024، فور ظهورها رسميا من خلال متابعة تسجيل الطلاب على الدستور لمعرفتهم الدرجات بالكامل لجميع المواد فور اعتمادها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

ومن هذا الجانب، تظهر نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم أو برقم الجلوس، بعد الانتهاء من الامتحانات وعمليات التصحيح بالكامل، حيث يتوفر للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد فور الاعتماد الرسمي من وزير التعليم “رضا حجازي”، وفور خروج الطلاب من آخر مادة يبدأ الكثير في التساؤل حول الموعد الرسمي لظهور النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 وكيفية التسجيل لمعرفتها فور اعتمادها

رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. وجدول المواد المتبقية


كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

-الخطوة 1: يجب فتح رابط مركز المعلومات لـ موقع وزارة التربية والتعليم
-الخطوة 2: يجب فتح بوابة الثانوية العامة. 
-الخطوة 3: يجب فتح أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024.
-الخطوة 4: يجب وضع رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة.

أخبار نتيجة الثانوية العامة 2024

-يعتمد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024، وزير التربية والتعليم بشكل رسمي فور الانتهاء من تدقيق جميع ورق الاجابات.

-إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024 رسميًا يكون في مؤتمر صحفي، بعد الانتهاء من مراجعة جميع أوراق مواد الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يكون في يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة


-المواد غير المضافة للمجموع جاءت: في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

-جاء في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

-جاء في يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يكون في يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

-يكون في يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «إستاتيكا».

-يكون في يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يكون في يوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

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