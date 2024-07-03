بلينكن يبحث مع الصفدى سبل وقف الحرب فى غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الاربعاء، إن "بلينكن" أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق اليوم الأربعاء، للتباحث حول سبل وقف الحرب في غزة.

الحرب في غزة

وناقش بلينكن مع نظيره الأردني الجهود الجارية لضمان وقف إطلاق النار في غزة إلى جانب فترة ما بعد الصراع والجهود الدبلوماسية لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وشكر بلينكن الصفدي على جهود الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويضيف البيان الأمريكي أن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين "شدد أيضًا على التزام الولايات المتحدة المستمر بإقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

27 هجومًا من مستوطنين في الضفة الغربية



قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية اليوم الاربعاء: إن مستوطنين من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية الخمس غير القانونية التي وافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إضفاء الشرعية عليها الأسبوع الماضي، نفذوا 27 هجومًا ضد القرى الفلسطينية المجاورة هذا العام وحده.

عنف المستوطنين

والبؤر الاستيطانية التي من المقرر تقنينها هي ايفياتار في شمال الضفة الغربية، وسد افرايم وجفعات اساف في وسط الضفة الغربية، وهيليتس وأدورايم في جنوب الضفة الغربية. وقد تم بناؤها جميعًا بشكل غير قانوني، ومعظمها على أراضٍ فلسطينية خاصة.

عقوبات الاتحاد الأوروبى تلاحق مستوطنين فى الضفة الغربية

وسبق وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات على "المستوطنين المتطرفين" في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، أدرج بها أربعة أشخاص وكيانين.

وبحسب بيان لها، فقد تمت إضافة كياني ليهافا "مجموعة يمينية متطرفة تؤمن بتفوق اليهود" و"شباب التلال" وهي "مجموعة شبابية متطرفة تتكون من أعضاء معروفين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية"، بالإضافة إلى شخصيتين بارزتين في منظمة شباب التلال، وهما مئير إيتنغر وإليشا يريد.