حدد التقشير مرتين.. نصائح للعناية بالبشرة الدهنية في الصيف

تميل البشرة الدهنية إلى إنتاج دهون زائدة، ما يؤدي إلى بشرة لامعة ودهنية المظهر، ومسام متضخمة، وزيادة احتمالية ظهور حب الشباب وبالنسبة للأفراد ذوي البشرة الدهنية، فإن ارتفاع درجات الحرارة قد يعني أيضًا زيادة في مشاكل الجلد، لذلك يتطلب إدارة البشرة الدهنية خلال أشهر الصيف روتينًا مخصصًا للعناية بالبشرة وتعديلات معينة في نمط الحياة.

إليك النصائح والاستراتيجيات الفعّالة لمساعدتك على إبقاء البشرة الدهنية تحت السيطرة والحفاظ على بشرة نضرة وغير لامعة طوال الصيف.

نصائح للعناية بالبشرة الدهنية في الصيف

تنظيف البشرة بانتظام

استخدمي منظفًا لطيفًا خاليًا من الزيوت مصممًا خصيصًا للبشرة الدهنية.

اغسلي وجهك مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، لإزالة الزيوت الزائدة والعرق والشوائب.

تجنبي المنظفات القاسية أو الإفراط في غسل الوجه، لأن هذا يمكن أن يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، مما يؤدي إلى زيادة الزيوت.

استخدام مرطب خفيف الوزن

اختاري المرطبات الخالية من الزيوت وغير المسببة للرؤوس السوداء والتي لا تسد المسام أو تشعرين بثقلها على الجلد.

ابحثي عن المرطبات ذات الخصائص المطفأة للمساعدة في التحكم في اللمعان طوال اليوم.

ضعي المرطب بعد التنظيف للحفاظ على ترطيب البشرة دون تفاقم الزيوت.

ضعي واقي الشمس يوميًا

يعد واقي الشمس ضروريًا لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة وتؤدي إلى تفاقم مشاكل البشرة الدهنية.

اختاري واقيات الشمس الخالية من الزيوت وغير المسببة للرؤوس السوداء مع عامل حماية من الشمس واسع النطاق 30 أو أعلى.

ضعي واقي الشمس بسخاء وأعيدي وضعه كل ساعتين، خاصة إذا كنت تقضين وقتًا في الهواء الطلق أو تتعرقين بشدة.

استخدمي منتجات تمتص الزيوت

استخدمي أوراق امتصاص الزيوت أو أوراق النشاف لإزالة الزيوت الزائدة بسرعة من سطح الجلد دون الإضرار بالمكياج.

ضعي في اعتبارك استخدام البرايمر غير اللامع أو بودرة التثبيت للمساعدة في التحكم في اللمعان وإطالة عمر المكياج.

تقشير البشرة بانتظام

يساعد التقشير المنتظم على إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام، مما يمنع ظهور البثور ويعزز نعومة البشرة.

اختر مقشرات لطيفة تحتوي على حمض الساليسيليك أو أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) للمساعدة في تنظيم إنتاج الزيت ومنع الاحتقان.

حدد التقشير مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لتجنب تهيج الجلد.

استخدمي أقنعة التحكم في الزيوت

أدخلي أقنعة التحكم في الزيوت في روتين العناية بالبشرة مرة أو مرتين في الأسبوع للمساعدة في امتصاص الزيوت الزائدة والشوائب من الجلد.

ابحثي عن أقنعة تعتمد على الطين أو تلك التي تحتوي على مكونات مثل الكاولين أو البنتونيت أو الفحم، والتي تساعد على إزالة الشوائب وإضفاء مظهر غير لامع على البشرة.

احرص على ترطيب بشرتك

اشرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل إلى الخارج.

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تحفيز الجلد على إنتاج المزيد من الزيوت كآلية تعويضية، لذا فإن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على بشرة متوازنة.

مارس عادات العناية بالبشرة الجيدة

تجنب لمس وجهك طوال اليوم لمنع انتقال البكتيريا والزيوت من يديك إلى بشرتك.

اغسل يديك بشكل متكرر، خاصة قبل وضع منتجات العناية بالبشرة أو المكياج.

استخدم المناشف وأغطية الوسائد النظيفة لمنع تراكم الزيوت والأوساخ والبكتيريا على بشرتك.

تجنب لمس وجهك