الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى يحذر من فعل ثلاثة أمور وراء الإمام فى الصلاة.. تعرف عليها

خالد الجندي
خالد الجندي

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فقرة جديدة من "حوار الأجيال" ضمن فقرات برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc.

وشهدت الحلقة حوارًا بين مجموعة من الشباب مع الشيخ خالد الجندي، حيث وجهت فتاة سؤالًا للشيخ، مفاده: "أنا دخلت صلاة جماعة ولم أعلم هم في أي ركعة، فهل أقرأ سورة صغيرة مع الفاتحة أم أكتفي بالفاتحة فقط".

ورد عليها الشيخ خالد الجندي، قائلًا: "أي واحد يدخل صلاة جماعة، العدد المعتبر هو عدد الشيخ نفسه وليس عدد الإمام في الركعات، وطالما تأخر الشخص عن التكبيرة الأولى ولم يعلم في أي ركعة، فيعتبر هذه هي الركعة الأولى للشخص الذي يدخل الصلاة، ويجب قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة".

وبادرته، بسؤال آخر، قالت فيه: "وبالنسبة للتشهد"، ليرد عليها: "يجب اعتبار التشهد هو الأول للشخص، بالتالي عليه قراءة نصف التشهد، كما كان يؤثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وحذر خالد الجندي، من فعل 3 أمور وراء الإمام في الصلاة، قائلًا: "لا تسبق الإمام، ولا تتأخر عن الإمام، ولا تساوي الإمام".

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