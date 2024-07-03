الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرى: مستمرون في وضع قضايا المياه والمناخ على رأس اهتمامات المجتمع الدولى

وزير الرى
وزير الرى

التقى الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، قيادات الوزارة وعددا كبيرا من العاملين الذين حرصوا على تهنئته بتجديد الثقة وزيرًا للموارد المائية والرى.

وقد أعرب الدكتور سويلم، عن خالص شكره لجميع الحضور على ما أبدوه من تقدير كبير، مشيرًا إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية في شخص الوزير هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل، وتأكيد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والرى والتي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى.

وأوضح أن تجديد الثقة هو تكليف من الرئيس بمواصلة العمل الجاد واستمرار مسيرة الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة دومًا ومنذ نشأتها كانت نموذجًا للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التي خدمت الوزارة بكل تفان وإخلاص.

تحقيق الدولة المصرية للعديد من الإنجازات على المستوى العالمى 

اجتماع وزير الرى 

كما توجه الدكتور سويلم بالشكر لجميع العاملين بالوزارة من جميع المستويات الوظيفية على مجهوداتهم السابقة التي وضعت الوزارة في مكانة متميزة بين جميع مؤسسات الدولة داخليًا، وساهمت فى تحقيق الدولة المصرية للعديد من الإنجازات على المستوى العالمى، داعيًا لمواصلة العمل الجاد خلال الفترة القادمة لمواصلة مسيرة الإنجازات في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

اجتماع وزير الرى

كذلك، نوه إلى أن الوزارة وضعت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل في جميع المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية بما يحقق المزيد من التحسن في منظومة العمل بالوزارة، ويأتي التكليف الرئاسي للوزارة لنواصل العمل والإنجاز طبقًا للرؤية الموضوعة سابقًا.

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وزير الرى: مصر تحتاج نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

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وزير الرى يتوجه بالشكر للرئيس السيسى على تجديد الثقة

وأكد سويلم أن الوزارة ستواصل العمل على الملفات الداخلية المعنية بقطاع المياه لمتابعة كافة عناصر المنظومة المائية لخدمة المنتفعين في كل مكان باعتبار ذلك هو الهدف الرئيسى الذى تسعى الوزارة لتحقيقه، كما ستواصل الوزارة العمل في الملفات الخارجية للاستمرار في وضع قضايا المياه والمناخ على رأس اهتمامات المجتمع الدولى.

اجتماع وزير الرى

كما أكد مواصلة العمل بإسلوب الفريق الواحد، وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد، والاستمرار في الاعتماد على معايير تقييم أداء العاملين طبقًا لأسس موضوعية تُعلى من الكفاءة وحسن الأداء، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التدريبية ورفع القدرات ونقل الخبرات بين العاملين من الأكبر سنًا للأصغر سنًا، ومواصلة السعى لتحسين الوضع المادى للعاملين المتميزين بالوزارة.

اجتماع وزير الرى
قضايا المياه والمناخ إهتمامات المجتمع الدولى قطاع المياه الملفات الداخلية الموارد المائية والري

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