وزير السياحة والآثار يتوجه لمقر الوزارة لتسلم مهام عمله ويؤكد على مكانة مصر السياحية

توجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسلم مهام عمله، وذلك عقب أدائه اليوم اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وقد أشار فتحي، في أول تصريحات له بعد أدائه اليمين الدستورية، إلى أن جميع التحديات الموجودة أمام الحكومة الجديدة تم تناولها في تكليفات فخامة رئيس الجمهورية للوزراء الجدد كل فيما يخصه، وكذلك خلال النقاشات التي تمت مع دولة رئيس الوزراء، للعمل عليها سويًا لتحقيق التطلعات والأهداف المرجوة.

وأكد فتحي على المكانة السياحية الهامة لمصر باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية، موضحًا أن من أبرز الملفات التي سيتم استكمال العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الطموحة من صناعة السياحة في مصر، والتي تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وأعداد رحلات الطيران بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي، وكذلك الحفاظ على الآثار المصرية وافتتاح المتحف المصري الكبير والاستفادة من الإمكانيات السياحية والأثرية في مصر بصورة أكبر، واستكمال الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.

يُشار إلى أن شريف فتحي الوزير الجديد هو من الشخصيات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة في مجالات الطيران المدني والسياحة.

وقد تولي الوزير سابقًا منصب وزير الطيران المدني لجمهورية مصر العربية، كما شغل سيادته منصب الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لمنظمة الشركاء الدوليين للتطوير والاستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني (iPADIS) ومقرها مونتريال - كندا، كما شغل مناصب غير تنفيذية في رئاسة وعضوية عدد من الشركات.