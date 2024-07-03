أول أيام عمله.. استقبال بدر عبدالعاطى فى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية (فيديو)
نشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، مقطع فيديو للحظة وصول بدر عبدالعاطي وزير الخارجية الجديد إلى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لحظة وصول الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة الجديد إلى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية بعد أداء اليمين الدستورية".
وكان في استقبال عبدالعاطي كل من السفير أحمد أبوزيد وعدد من سفراء ومسئولي الإدارات المختلفة داخل وزارة الخارجية.