«الحرية المصرى»: التغيير الوزارى شمل جميع الحقائب والشعب يأمل فى هذه التغييرات

ثمّن حزب الحرية المصري، التشكيل الوزاري الجديد بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، مؤكدًا أن التغيير شمل جميع الوزارات التي تحدث عنها الحزب بشكل مسبق والشارع بأكمله، متمنيًا للكوادر الجديدة التوفيق والسداد.

وقال أحمد مهني، نائب رئيس الحزب، الأمين العام إن الحزب يأمل في الكثير من الجهود والإبداع من خلال الحكومة الجديدة، خاصة أن هذه الحكومة جاءت بعد ما تحدث الجميع عن مشاكله بداية من القوى السياسية إلى الشارع المصري، ولذلك يجب على الوزراء الجدد أن يستمعوا جيدًا لمطالب الشارع وما جاء من مشكلات في الحديث عن الحكومة الجديدة.

تابع "مهنى" أن تشكيل الحكومة الجديدة بصورتها الحالية، والتي تركز على جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية تأتي من خلال التنوع والتكامل فى اختيار الوزراء الجدد، التي ضمت نوابًا لرئيس الوزراء، تنير لنا بارقة أمل في أداء مميز ومختلف.

أضاف أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، الأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الشعب كله يأمل الكثير من وراء هذه التغييرات من أجل حل المشكلات التي تؤرقهم مثل، انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وجلب الاستثمارات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى كوادر حقيقية وإبداعات فى الأفكار والحلول والخروج من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإدارى.

جدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضًا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد وكلاهما يوفر دخلًا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجًا.