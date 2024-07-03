الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الحرية المصرى»: التغيير الوزارى شمل جميع الحقائب والشعب يأمل فى هذه التغييرات

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

ثمّن حزب الحرية المصري، التشكيل الوزاري الجديد بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، مؤكدًا أن التغيير شمل جميع الوزارات التي تحدث عنها الحزب بشكل مسبق والشارع بأكمله، متمنيًا للكوادر الجديدة التوفيق والسداد.

وقال أحمد مهني، نائب رئيس الحزب، الأمين العام إن الحزب يأمل في الكثير من الجهود والإبداع من خلال الحكومة الجديدة، خاصة أن هذه الحكومة جاءت بعد ما تحدث الجميع عن مشاكله بداية من القوى السياسية إلى الشارع المصري، ولذلك يجب على الوزراء الجدد أن يستمعوا جيدًا لمطالب الشارع وما جاء من مشكلات في الحديث عن الحكومة الجديدة.

txt

«الحرية المصرى»: نأمل أن يكون التعديل الوزارى منهج للإبداع

تابع "مهنى" أن تشكيل الحكومة الجديدة بصورتها الحالية، والتي تركز على جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية تأتي من خلال التنوع والتكامل فى اختيار الوزراء الجدد، التي ضمت نوابًا لرئيس الوزراء، تنير لنا بارقة أمل في أداء مميز ومختلف.

أضاف أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، الأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الشعب كله يأمل الكثير من وراء هذه التغييرات من أجل حل المشكلات التي تؤرقهم مثل، انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وجلب الاستثمارات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى كوادر حقيقية وإبداعات فى الأفكار والحلول والخروج من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإدارى.

جدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضًا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد وكلاهما يوفر دخلًا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجًا.

الحرية المصري التشكيل الوزاري الحكومة الجديدة السيسي اليمين الدستورية

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

عاجل.. أول تصريح من وزير المالية أحمد كجوك بعد أداء اليمين الدستورية

من هو الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة؟

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين الفريق أحمد فتحى إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

محمود مرعي

الدكتور محمود عصمت.. وزير طاقة برؤية مستدامة

وائل القمحاوى

مستقبل الأمن المائى.. تحديات كبيرة أمام وزير خبير

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة