"القاهرة الإخبارية": الشرطة الإسرائيلية تعتقل والدة منفذ عملية كرميئيل

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنها لاعتقال والدة منفذ عملية كرميئيل في شمال إسرائيل.

وتظهر اللقطات السيدة الفلسطينية وهي محاطة برجال الشرطة الإسرائيلية وقد تمت تغطية عينها، فيما اقتيدت بواسطة الاحتلال إلى جهة غير محددة، حيث عادة ما يلجأ الاحتلال لسياسة العقاب الجماعي تجاه منفذ أي عملية ضد إسرائيل، فيعمد لاعتقال أهالي المنفذين وهدم بيوتهم.

حادث طعن بإسرائيل

كانت قد أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 3 إسرائيليين خلال عملية طعن بمركز تجاري في مدينة كرميئيل شمالي إسرائيل، مضيفة أنها قامت بتحييد منفذ العملية وقتله بشكل فوري في موقع الحادث بالمجمع التجاري.