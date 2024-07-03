الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة: 27 هجوم نفذه مستوطنين في الضفة الغربية خلال 2024

الضفة الغربية
الضفة الغربية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الاربعاء: إن مستوطنين من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية الخمس غير القانونية التي وافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إضفاء الشرعية عليها الأسبوع الماضي، نفذوا 27 هجوما ضد القرى الفلسطينية المجاورة هذا العام وحده.

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عنف المستوطنين

والبؤر الاستيطانية التي من المقرر تقنينها هي ايفياتار في شمال الضفة الغربية، وسد افرايم وجفعات اساف في وسط الضفة الغربية، وهيليتس وأدورايم في جنوب الضفة الغربية وقد تم بناؤها جميعًا بشكل غير قانوني، ومعظمها على أراضٍ فلسطينية خاصة.

عقوبات الاتحاد الأوروبى تلاحق مستوطنين فى الضفة الغربية

وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات على "المستوطنين المتطرفين" في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، أدرج بها أربعة أشخاص وكيانين.

وبحسب بيان لها، فقد تمت إضافة كياني ليهافا "مجموعة يمينية متطرفة تؤمن بتفوق اليهود" و"شباب التلال" وهي "مجموعة شبابية متطرفة تتكون من أعضاء معروفين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية"، بالإضافة إلى شخصيتين بارزتين في منظمة شباب التلال، وهما مئير إيتنغر وإليشا يريد.

أعمال عنف متعددة ضد القرى المجاورة 

كما تمت إضافة نيريا بن بازي، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه متهم بمهاجمة الفلسطينيين بشكل متكرر، ويينون ليفي، الذي قال المجلس إنه شارك في أعمال عنف متعددة ضد القرى المجاورة، إلى القائمة أيضًا.

وقال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، في منشور له عبر منصة "إكس"، إن "الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. نحن ندين بشدة عنف المستوطنين المتطرفين: يجب محاسبة الجناة".

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إنها ترحب بالعقوبات، وأضافت أن "التصعيد الأخير للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف؛ ويجب محاسبة هؤلاء المستوطنين".

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