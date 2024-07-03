الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى بـ«الحرية المصرى» يشيد بالتشكيل الوزارى الجديد: ضم كفاءات عالية

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

أشاد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا على تشكيل الحكومة الجديدة بصورتها الحالية، والتي تركز على جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال التنوع والتكامل فى اختيار الوزراء الجدد التي ضمت نوابا لرئيس الوزراء.

وقال عطية إن التشكيل ضم كوادر ذات كفاءة عالية، تناسب طبيعة المرحلة المقبلة، ونأمل على تحقيق تطلعات الشعب المصري، مضيفًا أن الحكومة الجديدة والمحافظين أمامهم تحديات كبيرة، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الذي يمثل ركيزة مهمة في هذه المرحلة.

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«الحرية المصرى»: نأمل أن يكون التعديل الوزارى منهج للإبداع

أضاف أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن أمانة الحزب بالمحافظة ستتقدم بالتهنئة لمحافظ المنيا الجديد وتقديم ملف بأولويات المحافظة وعرضه عليه، وذلك إيمانا بدور الحزب نحو المسئولية المجتمعية المشتركة بين الحزب ومؤسسات الدولة.

رجاء عطية الحرية المصري المنيا والاستقرار التنمية الاقتصادية المحافظين

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