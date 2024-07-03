قيادى بـ«الحرية المصرى» يشيد بالتشكيل الوزارى الجديد: ضم كفاءات عالية

أشاد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا على تشكيل الحكومة الجديدة بصورتها الحالية، والتي تركز على جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال التنوع والتكامل فى اختيار الوزراء الجدد التي ضمت نوابا لرئيس الوزراء.

وقال عطية إن التشكيل ضم كوادر ذات كفاءة عالية، تناسب طبيعة المرحلة المقبلة، ونأمل على تحقيق تطلعات الشعب المصري، مضيفًا أن الحكومة الجديدة والمحافظين أمامهم تحديات كبيرة، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الذي يمثل ركيزة مهمة في هذه المرحلة.

أضاف أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن أمانة الحزب بالمحافظة ستتقدم بالتهنئة لمحافظ المنيا الجديد وتقديم ملف بأولويات المحافظة وعرضه عليه، وذلك إيمانا بدور الحزب نحو المسئولية المجتمعية المشتركة بين الحزب ومؤسسات الدولة.