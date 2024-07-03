الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصف إسرائيلى مكثف واشتباكات عنيفة جنوب غزة

غزة
غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، قصف مناطق واسعة من جنوب قطاع غزة، وفر عشرات الآلاف من الفلسطينيين بحثًا عن ملاذ آمن.

وذكر مراسلو وكالة "فرانس برس"، أن مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار إسرائيلية حلقت فوق منطقة الشجاعية في مدينة غزة، فيما سمع دوي إطلاق نار كثيف في الشوارع.

غارات جوية على الشجاعية  

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فصائل فلسطينية: قتلى ومصابون فى صفوف قوات الاحتلال المتوغلة فى حى الشجاعية شرق غزة

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قام الجيش الإسرائيلي مرة أخرى بشن غارات جوية ونيران مدفعية على منطقة الشجاعية.

وخرج آلاف الفلسطينيين في خان يونس إلى الطريق حاملين أمتعتهم بعد دعوة إسرائيل إلى "إخلاء المنطقة".

وفر الآلاف من القتال في الشجاعية، ومن بينهم أم بشار الجمال، 42 عامًا، التي تلجأ الآن إلى ملعب اليرموك الرياضي في مدينة غزة.

وقالت أم بشار: "نزحنا منذ خمسة أيام.. هربنا من الشجاعية.. استيقظنا على صوت الدبابات.. وتم تجريف المنازل، كل بيوتنا".

وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين مرة أخرى إلى الطريق، وقام العديد منهم بتجميع أمتعتهم الضئيلة فوق السيارات أو العربات التي تجرها الحمير بحثًا عن الأمان في مكان آخر.

استهداف القوات الإسرائيلية حماس ​اشتباكات​ الحرب في عزة الأسرى الفلسطنيين

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