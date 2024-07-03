مستقبل وطن يهنئ الحكومة الجديدة: التشكيل الجديد قادر على تطوير الأداء وتحقيق مصلحة الوطن

هنأ حزب مستقبل وطن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ضمت الكفاءات وأصحاب الخبرات في كافة التخصصات والمجالات، ببدء مرحلة جديدة من مراحل البناء.

وقال الحزب، في بيان، إن التشكيل الوزاري جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الأداء الحكومي لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف أن ما سبق يلقى على عاتق الحكومة الجديدة ضرورة تحديد أولوياتها بصورة عاجلة وبدء العمل في كافة الملفات، وعلى رأسها تعزيز الأداء الاقتصادي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

ويؤكد الحزب مواصلة نهجه الداعم لمؤسسات الدولة المصرية والمساند لأجهزتها التنفيذية في تحقيق رؤية القيادة السياسية المتصلة بالتنمية والتطوير لبناء الجمهورية الجديدة.