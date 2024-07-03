متحدث "حماة الوطن" يتحدث عن تغييرات المجموعة الاقتصادية للحكومة الجديدة (فيديو)

تحدث الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب "حماة الوطن"، عن التغيرات التي طرأت على المجموعة الاقتصادية للحكومة الجديدة، موضحًا أن كافة الأحزاب كانت تطالب بهذا التغيير منذ وقت طويل، حتى يكونوا الوزراء الجدد في المجموعة الاقتصادية ليسوا على دراية فنية فقط، ولكن على دراية سياسية أيضًا تستطيع أن تتعاطى مع الواقع المصري وطموحات المواطنين.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أنه من المتوقع حدوث تغيرات جذرية في الشأن الاقتصادي يلامس جموع المواطنين وما يعاني منه الشارع المصري، وذلك فيما يخص ارتفاع الأسعار وغيرها من الأزمات الاقتصادية.

وأوضح أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشمل ضبط الأسواق والسيطرة على أزمة ارتفاع الأسعار، ووضع خطط قصيرة المدى تجعل هناك حالة من الأمل في المستقبل.